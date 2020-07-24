Android 11 получил очень «вкусное» название

Напомним, что Android вроде бы отказался от использования названий сладостей в релизах официальных ОС, однако, разработчики продолжают их использовать в общении между собой. Об этом рассказал вице-президент Android Дэвид Берк, которого пригласили на подкаст All About Android. Он раскрыл небольшой секрет: новую Android 11 в компании прозвали Red Velvet Cake — это торт, известный россиянам как «Красный бархат».

До 2019 года любая версия Android получала не только порядковую цифру, но и название сладости, которые изменялись по алфавиту. Самыми известными примерами можно назвать Android 4.4 KitKat и Android 6 Marshmallow. Как многие могли заметить после 2019 года остались только номера, потому что сладости оставили детишкам. Теперь только Android 10, а потом Android 11. Так и до iOS 14 дотянут… то есть Android 14.

Кстати, Android 10 прозвали Quince Tart. Это пирог из айвы, который внешне не сильно отличается от шарлотки.

Android 11 не только анонсирована официально, но и находится в стадии беты на телефонах Pixel и ряде других устройств. Когда 11 версия появится на остальных устройствах не сообщается.

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