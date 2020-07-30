Fight Crab: крабовые битвы на мечах

Если вы соскучились по действительно необычным играм, то сегодняшний ПК-релиз Fight Crab от инди-разработчиков из Японии Calappa Games должен вас приятно удивить. На самом деле, удивит он кого угодно, особенно за пределами Японии, потому что это первый в истории экшн-файтинг про вооруженных до зубов крабов. К слову, Fight Crab скоро появится и на Nintendo Switch.

С точки зрения биологии, крабы защищены буквально со всех сторон. Да и пара клешней даст фору многим другим живым существам в плане атаки и защиты. Несмотря на эти очевидные преимущества крабов, разработчики вооружили их мечами, пиками, кунаями, топорами, боевыми верами, световыми мечами, бензопилами и… да, даже огнестрельным оружием. Потому что драться на голых клешнях — это моветон в мире крабов.

Несмотря на заметную абсурдность идеи, сама игра не останавливается на интересном геймдизайне, а чтобы играть в нее хорошо, придется поучиться. Геймплейно — это симулятор боя 1-на-1, который больше напоминает сражения в Smash Bros., потому что ни у вас, ни у противника нет полоски здоровья, да и убить соперника даже огнестрельным оружием нельзя. В мире Fight Crab побеждает тот, кто смог перевернуть визави на спину и продержать на ней 3 секунды. Оценить крабовые поединки рекомендуем в ролике от разработчиков.

Управление в игре напоминает QWOP, древнюю браузерку, в который вы управляли олимпийским бегуном, а каждая отдельная кнопка отвечала за отдельную конечность. Здесь мы тоже управляем каждой клешней по отдельности. Только Fight Crab идет дальше, ведь физика в игре способна потрепать нервы даже ветеранам QWOP (тем, кто пробежал 100 метров и более). Не стоит забывать, что сражаются крабы на 11 различных аренах, тут вам и классический годзилловский рушащийся город, и столик китайского ресторана, и подводный мир, и много чего ещё. На каждой из этих арен можно схватить подручные элементы или использовать их в своих целях. Правда сделать это сложновато, нужно успевать махать оружием и следить, чтобы вас случайно не перевернули.

Но в игре есть и сингплеер, в кампании вам придется сражаться с все более страшными представителями семейства крабовых, которые будут вооружаться все более бредово. Одним из самых запоминающихся моментов стало появление мангрового краба (или mud crab). Тот спустился с потолка средневековой залы с сияющим фиолетовым клинком из Soulcalibur. В такие моменты начинаешь нервно хихикать, то ли от осознания, что после игры придется поехать в психушку, то ли от необходимости сражаться с этим боссом серьёзно. А то как перевернет!

Всего в игре 23 типа крабов (с отличными модельками) и почти что в два раза больше типов оружия (48). В игре 11 боевых арен, на которых можно сойтись в битве 1-на-1 или 2-на-2. Притом, как онлайн так и через локальную сеть (ну и Remote Play Together тут работает). В сюжетной линии предусмотрен кооперативный режим, есть и тренировочные уровни, дабы ваш любимый боец овладел мощными приемами крабзютцу. До 5 августа игру можно будет купить в Steam с 10-процентной скидкой за 391 рубль. У Fight Crab 7 забавнейших ачивок с пафосными отсылками. Рекомендуем попробовать.

Стоит добавить, что у Fight Crab есть нешуточный киберспортивный потенциал. Все уже устали от бесконечных стрелялок и моба в топе Твича. Да и файтинговая сцена давненько не обновлялась громкими тайтлами. Ожидаем, что японский проект захватит умы и сердца геймеров, ведь для этого у него есть все составляющие. Согласитесь, глянуть какой-нибудь турнир с многомилионным призовым фондом, в котором игроки бы бились на вооруженных крабах не на жизнь, а на смерть — идея из разряда The Interantional по Доте, не ниже.

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