Государственный поставщик шин высмеял людей

Инстаграм-аккаунт производителя шин Cordiant решил потроллить обыкновенных пассажиров рейсовых автобусов под хэштегом #ШинныйЮмор, чем вызвал волну агрессии в сети.

Крупнейший российский производитель шин Cordiant опубликовал в своих официальных аккаунтах шутку про пассажиров общественного транспорта. В посте Cordiant пытается нелепо пошутить, тогда как получается только высмеять всех, кто предпочел общественный транспорт личному автомобилю. Была ли это попытка СММ-отдела привлечь внимание к производителю шин таким нетривиальным образом или люди из Cordiant находят пост, собравший, к слову, «целых» 40 лайков, смешным, не сообщается.

Ситуация становится ещё более интригующей, ведь Cordiant производит шины не только для личного транспорта, но и для общественного. Более того, редакция Telegram-канала ШЭР обнаружила у Cordiant многочисленные госконтракты с Департаментом транспорта Москвы на поставку шин для автобусов.

Остаётся только спросить: насколько быстро СММ-щики Cordiant сами пересядут на переполненные автобусы после увольнения?

Поделиться ссылкой: