IKEA начнёт продавать в России фрикадельки на растительной основе

С 1 августа 2020 года IKEA официально порадует всех веганов нашей огромной страны. Потому что начнёт продавать в России экодельки — фрикадельки на растительной основе, по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, об этом в компании рассказали сайту vc.ru.

В состав экоделек войдет гороховый белок, овёс, яблоки и картофель. Знаменитый мясной вкусно создадут при помощи добавления грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей. Как рецепт, так и реализация продукта — достояние IKEA, которым они очень гордятся. Кстати, попробовать их сможет любой желающий в ресторанных зонах IKEA.

Экодельки будут стоить 169 рублей за порцию из восьми штук с гарниром и соусом. Замороженные экодельки в магазине «Шведские продукты» обойдутся в 349 рублей за упаковку 0,5 кг, владельцы карт IKEA Family смогут сэкономить — с них возьмут только 299 рублей.

Экодельки будут продаваться во всех магазинах IKEA в России, но в интернет-магазине их временно не будет. Представители IKEA рассказали о планах запуска продаж фрикаделек на растительной основе ещё в феврале 2020 года. В компании отмечали, что стремятся сделать бизнес более экологичным: например, при производстве экоделек углеродный след составляет 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса. Отмечаем в календариках.

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