Кофе и чай замедляют выздоровление от гриппа

Оказывается, кофе и чай могут опосредованно замедлить процесс выздоровления при простуде и гриппе из-за высокого содержания кофеина в этих напитках. О том, как именно он мешает организму лечиться и чем заменить эти напитки, рассказала медицинский журналист Ольга Кашубина.

Один из самых распространенных стереотипов при простуде и гриппе утверждает, что горячие напитки ускоряют процесс выздоровления. Однако Ольга Кашубина поведала, что не все горячие напитки помогут во время болезни. Некоторые, наоборот, замедлят процесс естественного выздоровления.

«В простудном состоянии я бы порекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая. При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое. Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон – это лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», – рассказала Ольга Кашубина.

Необходимо учесть, добавила журналист, что холодный (но не ледяной) напиток поможет естественному охлаждению человека, которого лихорадит. А например напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, что может облегчить состояние при ангине. Горячие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них появляется желание спать, а при температуре и плохом самочувствии это может быть именно то, что нужно. Однако следует помнить, что напитки вроде чая, кофе, воды и прочего не могут выступать в качестве лекарства, лучше заглянуть в аптеку, подчеркнула Кашубина.

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