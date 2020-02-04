Little Big и Элайджа Вуд исполнили танец Skibidi на премьере фильма

Американский актер Элайджа Вуд и участники группы «Little Big» на премьере хоррора «Иди к папочке» в Лос-Анджелесе

Участники российской треш-поп группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская исполнили танец из клипа на хит Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом. Видео опубликовали в сети.

Встреча знаменитостей произошла в Лос-Анджелесе, на премьере комедийного хоррора «Иди к папочке». В нем голливудский актер исполнил главную роль.

Норвал (Вуд) неожиданно получает приглашение от отца, с которым редко общается. Он надеется наладить с папой отношения и отправляется к нему в отдаленный дом. Но вместо того чтобы помириться, герой узнает о мрачном семейном прошлом.

Режиссер картины — Ант Тимпсон. Продюсеры: Дэниэл Бекерман («Я иду искать», «Омен: Перерождение») и Лия Буман («Астрал 3», «Вне себя»).

В российский прокат фильм «Иди к папочке» выйдет 27 февраля.

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