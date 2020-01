Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Read Time 15 Second

Москва. 14 января. — Действующий чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал автором нового мирового рекорда по числу беспроигрышных партий подряд.

Во вторник он сыграл вничью с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Беспроигрышная серия партий с классическим контролем времени достигла у норвежца числа 111.

Последнее поражение Карлсена датировано 31 июля 2018 года.

Автором предыдущего рекорда – 110 партий был советский, российский, а позже – нидердандский шахматист Сергей Тивяков. Тот рекорд был установлен в 2005 году.

Magnus Carlsen made a draw with @jordenvforeest at @tatasteelchess, taking his unbeaten streak to 111 games with classical time control.

The world champion broke the record of Sergei Tiviakov (110 games) that was set in 2005. Another incredible achievement by @MagnusCarlsen! pic.twitter.com/N39qEiNR7i

— International Chess Federation (@FIDE_chess) 14 января 2020 г.

0 0

Поделиться Facebook Twitter Pinterest LinkedIn