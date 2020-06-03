Недетское открытие в «Маше и Медведе»

Стоило нам только написать о попадании Маши в список самых популярных мультфильмов в мире, как пользователи совершили забавное открытие. При просмотре детского мультфильма российского производства «Маша и Медведь» кто-то очень внимательный обратил свой взор на книжный шкаф за спиной«Маши». Неожиданной пасхалкой для многих стала надпись корешке книги было написано «Как пропатчить KDE?».На ум пришел один лишь вывод, что «Маша и Медведь» являются продвинутыми пользователями Линукс, и совсем не так наивны и просты, как может показаться юному зрителю.





Юзеры сразу стали выдвигать теории и, конечно дошли до абсурдных. Например, Маша у них стала немолодой женщиной с редким генетическим заболеванием, при котором у нее сохранилась внешность ребенка (как у героини фильма«Дитя Тьмы»). Медведь и вовсе оказался искусственно созданным запрограмированным самой Машей на Паскале робот, созданным для воплощения в жизнь её сексуальных фантазий. Живите теперь с этим как хотите. Да, деньги, а, вернее, 40 миллионов подписчиков на YouTube меняют людей! И Медведей.

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