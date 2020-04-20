Новая Nokia 5310 XpressMusic за 4 000. Возвращение легенды

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 5310 в версии 2020 года, презентация которого состоялась в марте.

Легенда в новом исполнении уже доступна, например, в «Связном». Как и раньше, можно выбрать цвет: белый и черный (оба – с красными вставками). Цена модели просто отличная — 3 990 рублей.

Модель Nokia 5310 2020 года является римейком модели Nokia 5310 XpressMusic, которая была выпущена в 2007 году и разошлась по миру миллионными тиражами.

Также, как и раньше, новая Nokia ориентирована на любителей музыки. На корпусе есть 3,5-мм разъем и клавиши управления плеером, но главное в новинке – стереодинамики (один находится над экраном, второй – под клавиатурой). Звук громкий и качественный. Также телефон оснащен FM-радио, котоое можно слушать без подключения наушников.

Nokia 5310 2020 оснащен 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320 х 240 точек, камерой на 0,3 мегапикселя, модулем Bluetooth, портом MicroUSB, слотом для карт MicroSD и батареей емкостью 1200 мАч.

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