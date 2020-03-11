Официальные данные по коронавирусу

Роспотребнадзор опубликовал новый список рекомендаций для граждан, рассказав, что необходимо предпринять, чтобы уберечься от инфекции коронавируса. В статье, опубликованной на официальном сайте федеральной службы, содержится информация о симптомах заболевания, правилах профилактики и действиях при подозрении на инфекцию. Об этом рассказали на Мосъю.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) похожи на симптомы сезонного гриппа:

высокая температура тела

головная боль

слабость

кашель

затрудненное дыхание

мышечные боли

тошнота

рвота

диарея

При возникновении хотя перечисленных выше симптомов необходимо остаться дома, принять меры, чтобы не заразить других людей, и, самое главное, обратиться за медицинской помощью.

Снизить риск заражения поможет выполнение основных правил профилактики:

1. Воздержитесь от посещения мест большого скопления людей: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, общественного транспорта в час пик

2. Используйте одноразовые медицинские маски (респиратор) в общественных местах, менять маску необходимо каждые 2-3 часа. После того как маска надета и закреплена, трогать её не нужно, иначе она рискует потерять свои защитные свойства.

3. Избегайте близких контактов и даже пребывания в одном помещении с людьми, имеющими очевидные признаки ОРВИ (такие как кашель, чихание, насморк).

4. Постоянно мойте руки с мылом и водой, особенно тщательно этим стоит заняться после возвращения с улицы, а также контактов с посторонними людьми.

5. Также дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. По возможности, ограничьте при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка). Не забывайте менять их на свежие.

Что делать при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия незамедлительно вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. При кашле или чихании пользуйтесь одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии закрывайте рот локтевым сгибом.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Официальные данные по коронавирусу

На утро 11 марта по всему миру заражено 119094 человека, из них на территории Китая более 80 тысяч, в России — к счастью, всего лишь 20 человек. За время существования коронавируса, в связи с заболеванием скончалось 4284 человека. Врачам во всём мире удалось вылечить 65765 пациентов.

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