Раскладушку от Motorola обновили под современные реалии

Переиздание легендарной раскладушки от Motorola с острым названием RAZR дебютировала на рынке ещё в 2019 году. Тогда модель смартфона поставлялась с базовой Android 9 Pie. Пользователи нашумевшей модели давно просили обновить ОС смартфоны, и наконец-то производитель выпустил масштабное обновление прошивки смартфона — помимо стандартных функций «десятки», аппарат обновили с учетом специфики его складного форм-фактора.

На популярном YouTube-канале MrMobile вышел краткий видеообзор обновленного сгибаемого смартфона, в котором блогер изучил свежую прошивку и отметил, что наиболее полезным изменением в работе гаджета стала расширенная функциональность внешнего 2,7-дюймового дисплея. Например, появилась возможность с помощью свайпа вправо включить селфи-камеру, свайп же влево позволит открыть основное меню устройства.

Кроме того версия Android 10 для вашей понтовой раскладушки позволит запустить приложение для набора номера и даже включить громкую связь, без открытия телефона. На крохотном внешнем дисплее можно просмотреть новые сообщения и даже ответить на них с помощью экранной клавиатуры. Доступен также запуск Google Maps, звонок по видео и такие приложения, как музыкальные плееры Spotify или YouTube Music, а также система контроля вашей умной машины Pandora.

Кроме того, по словам автора видео, использование внешнего дисплея Motorola RAZR позволяет увеличить автономность работы без подзарядки. Не забыл блогер и о недостатках «портативного режима», к которым отнёс: отсутствие календаря, других полезных виджетов и невозможность отображения уведомлений от некоторых приложений, включая такую банальную вещь, как почтовые оповещения от Gmail. Новая версия Android 10, по заверению самих Google, уже доступна для установки на смартфон через системное меню.

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