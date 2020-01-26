В Музее имени Щусева пройдет цикл лекций о московском метрополитене

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Поезд на станции метро «Некрасовка» Кожуховской линии

Цикл из 12 лекций «Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте» пройдет с 28 января по 14 апреля в Музее архитектуры имени А.В. Щусева в столице, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В Музее архитектуры имени А.В. Щусева пройдет цикл из 12 лекций «Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте». Проект приурочен к грядущему 85-летию столичной подземки. Первая линия метро была запущена 15 мая 1935 года», — говорится в сообщении.

Лекции будут идти раз в неделю с 28 января по 14 апреля. Посетителям расскажут о феномене московского метро и о культуре подземного транспорта в мире. Лекторы не только расскажут истории появления этого вида транспорта в СССР, но и проанализируют современную архитектуру метрополитена.

Кроме того, слушатели познакомятся с термином «внеуличный городской транспорт» и узнают, что первые идеи создания такого вида общественного транспорта в Москве относятся к концу XIX века. Эксперты также рассмотрят преемственность традиций внеуличного транспорта в проектах первых станций метро СССР.

Цикл лекций коснется изменений в архитектуре метро в советские годы. Лекторы обратят внимание на дворцовое убранство метро в сталинскую эпоху, унификацию архитектуры в период оттепели, а также расскажут о «третьем пути» в проектировании в 1960–1980-х годах. В завершении на лекциях будут описаны архитектурные решения постсоветской эпохи на рубеже веков.

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