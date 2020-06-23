Все о выходе Assetto Corsa Competizione на Xbox One и PlayStation 4

Последние несколько месяцев выдались ударными для геймеров. Если вы такой же фанат видеоигр как и мы, то вы, скорее всего, уже устали стрелять, крушить, рубить и читать диалоги. Самое время отправиться в приключение на авто премиум-класса по лучшим мировым трассам в Assetto Corsa Competizione! Не зря ведь разработчики обещают подлинный опыт профессиональной гоночной серии.
Скорее всего, это не первый раз, когда вы слышите про серию Assetto Corsa. Игра с глубочайшем уровнем детализации появилась на PC много лет назад, притом упор в ней был сделан именно на физическую управляемость авто. В прошлом году разработчик Kunos Simulazioni выпустил спин-офф под названием Competizione на ПК. ACC — официальное название гоночной серии GT World Challenge, добиться выходы под таким названием удалось благодаря сотрудничеству с организатором SRO. Во всех играх серии используется техника класса GT3, среди марок авто выделяются Aston Martin, Porsche, Ferrari и Honda. Опробовать их можно как в коротких, так и в более длинных дисциплинах, вплоть до «24 часов Спа», знаменитой бельгийской автогонке длиной в сутки.
На прошлой неделе прошел предварительный показ версии ACC для консолей. На мероприятии присутствовали не только разработчики и приглашенные журналисты, но и профессиональные гонщики. Среди которых были Гай Космо и Дэвид Перель, гоночный опыт которых десятки лет. Брайан Хайткоттера и вовсе называют звездным гонщиком нового поколения. Хайткоттер сделал себе имя девять лет назад, когда выиграл конкурс Nissan’s GT Academy. В том соревновании участвовали самые быстрые гонщики Gran Turismo, среди которых Хайткоттер оказался самым быстрым. Победив там, Хайткоттер оказался за рулем машин GT3 и GT4, после чего одержал победы на мировом турнире Pirelli World Challenge. Теперь же он занимается исключительно гонками в геймерском кресле, на его счету сразу несколько первых мест в недавних соревнованиях ACC GT Rivals.
«Я думаю, что соревнования, в которых я участвовал, вероятно, были одними из первых, которые действительно легитимизировали концепцию перехода к более реальному гоночному процессу, притом успешно». По его мнению, за последние девять лет симуляция выросла в геометрической прогрессии, причем сразу во многих направлениях. Хайткоттер уверен, что «мы увидим больше таких возможностей в будущем».— рассказал Хайткоттер во время соревнований.
Отражением веб-реальности ACC стал реальный GT World Challenge, включающий в себя все автомобили, водителей и треки этой серии — он предлагает уникальные тренировочные возможности даже для такого гонщика, как Перель. «В эти дни я использую симулятор все чаще, чтобы понять, как я реагирую на гонки под давлением, и как я могу быть более уверенным в себе, чтобы затем использовать это в реальной жизни«, — рассказал он, отвечая на вопрос о потенциальном кроссовере.
«Большой проблемой для меня в реальных гонках всегда было отсутствие опыта, поэтому я стараюсь участвовать в как можно большем количестве онлайн-соревнований с ощущаемым давлением, чтобы поупражняться в игре под давлением. Я действительно думаю, что это помогает мне сделать шаг вперед, и я не могу дождаться, когда смогу перенести свой опыт реальный мир. Этот прогресс был достигнут благодаря соревнованиям ACC, SRO и GT Rivals».— поделился своими успехами в симуляторе и жизни Перель
Помощь Переля, Хайткоттера, Космо и многих других позволяет выкрутить уровень реалистичности треков в ACC на максимум. Kunos Simulazioni осуществляли лазерное сканирование каждой игровой трассы, что позволило очень точно воссоздать Spa-Francorchamps, легендарную Monza, Brands Hatch и множество других трасс. Не обошлось и без симуляции различных погодных условий. Сухая установка не очень поможет вам, когда польёт дождь во время ночной поездки по Brands Hatch, и никогда вы не будете чувствовать себе более загнанным в угол, нежели на Нюрбургринге ночью.
Kunos пришлось пойти на некоторые уступки, чтобы выпустить ACC на консолях в её полном великолепии. Разработчик сохранил глубокую симуляционную модель, которой и славится ACC, вместо того, чтобы сократить некоторые визуальные аспекты для более плавной работы на консолях. На обеих приставках обещают стабильные 30 фпс. На базовых PS4 и Xbox One игрокам будут предложены разрешения в 1080p и 900p соответственно. Если же у вас PS4 Pro или Xbox One X, ты погонять вы сможете в 1800p (увеличенное до 4K). Консольные аудиоэффекты, к слову, не уступают ПК версии. С записью многих звуков помогал все тот же любитель игры — Дэвид Перель.
Погонять в Assetto Corsa Competizione на консолях можно будет уже сегодня. С другими консольными релизами этой недели можно ознакомиться в нашем списке. Пропускать игру с таким уровнем проработки не рекомендуем, особенно если вы страстный любитель погонять на машинах за сотни тысяч евро.