Все о выходе Assetto Corsa Competizione на Xbox One и PlayStation 4

Последние несколько месяцев выдались ударными для геймеров. Если вы такой же фанат видеоигр как и мы, то вы, скорее всего, уже устали стрелять, крушить, рубить и читать диалоги. Самое время отправиться в приключение на авто премиум-класса по лучшим мировым трассам в Assetto Corsa Competizione! Не зря ведь разработчики обещают подлинный опыт профессиональной гоночной серии.

Первая игра серии, вышедшая на ПК

Скорее всего, это не первый раз, когда вы слышите про серию Assetto Corsa. Игра с глубочайшем уровнем детализации появилась на PC много лет назад, притом упор в ней был сделан именно на физическую управляемость авто. В прошлом году разработчик Kunos Simulazioni выпустил спин-офф под названием Competizione на ПК. ACC — официальное название гоночной серии GT World Challenge, добиться выходы под таким названием удалось благодаря сотрудничеству с организатором SRO. Во всех играх серии используется техника класса GT3, среди марок авто выделяются Aston Martin, Porsche, Ferrari и Honda. Опробовать их можно как в коротких, так и в более длинных дисциплинах, вплоть до «24 часов Спа», знаменитой бельгийской автогонке длиной в сутки.

На прошлой неделе прошел предварительный показ версии ACC для консолей. На мероприятии присутствовали не только разработчики и приглашенные журналисты, но и профессиональные гонщики. Среди которых были Гай Космо и Дэвид Перель, гоночный опыт которых десятки лет. Брайан Хайткоттера и вовсе называют звездным гонщиком нового поколения. Хайткоттер сделал себе имя девять лет назад, когда выиграл конкурс Nissan’s GT Academy. В том соревновании участвовали самые быстрые гонщики Gran Turismo, среди которых Хайткоттер оказался самым быстрым. Победив там, Хайткоттер оказался за рулем машин GT3 и GT4, после чего одержал победы на мировом турнире Pirelli World Challenge. Теперь же он занимается исключительно гонками в геймерском кресле, на его счету сразу несколько первых мест в недавних соревнованиях ACC GT Rivals.

«Я думаю, что соревнования, в которых я участвовал, вероятно, были одними из первых, которые действительно легитимизировали концепцию перехода к более реальному гоночному процессу, притом успешно». По его мнению, за последние девять лет симуляция выросла в геометрической прогрессии, причем сразу во многих направлениях. Хайткоттер уверен, что «мы увидим больше таких возможностей в будущем». — рассказал Хайткоттер во время соревнований.

А это уже современные гонки в Assetto Corsa Competizione

Отражением веб-реальности ACC стал реальный GT World Challenge, включающий в себя все автомобили, водителей и треки этой серии — он предлагает уникальные тренировочные возможности даже для такого гонщика, как Перель. «В эти дни я использую симулятор все чаще, чтобы понять, как я реагирую на гонки под давлением, и как я могу быть более уверенным в себе, чтобы затем использовать это в реальной жизни«, — рассказал он, отвечая на вопрос о потенциальном кроссовере.

«Большой проблемой для меня в реальных гонках всегда было отсутствие опыта, поэтому я стараюсь участвовать в как можно большем количестве онлайн-соревнований с ощущаемым давлением, чтобы поупражняться в игре под давлением. Я действительно думаю, что это помогает мне сделать шаг вперед, и я не могу дождаться, когда смогу перенести свой опыт реальный мир. Этот прогресс был достигнут благодаря соревнованиям ACC, SRO и GT Rivals». — поделился своими успехами в симуляторе и жизни Перель

Помощь Переля, Хайткоттера, Космо и многих других позволяет выкрутить уровень реалистичности треков в ACC на максимум. Kunos Simulazioni осуществляли лазерное сканирование каждой игровой трассы, что позволило очень точно воссоздать Spa-Francorchamps, легендарную Monza, Brands Hatch и множество других трасс. Не обошлось и без симуляции различных погодных условий. Сухая установка не очень поможет вам, когда польёт дождь во время ночной поездки по Brands Hatch, и никогда вы не будете чувствовать себе более загнанным в угол, нежели на Нюрбургринге ночью.

Kunos пришлось пойти на некоторые уступки, чтобы выпустить ACC на консолях в её полном великолепии. Разработчик сохранил глубокую симуляционную модель, которой и славится ACC, вместо того, чтобы сократить некоторые визуальные аспекты для более плавной работы на консолях. На обеих приставках обещают стабильные 30 фпс. На базовых PS4 и Xbox One игрокам будут предложены разрешения в 1080p и 900p соответственно. Если же у вас PS4 Pro или Xbox One X, ты погонять вы сможете в 1800p (увеличенное до 4K). Консольные аудиоэффекты, к слову, не уступают ПК версии. С записью многих звуков помогал все тот же любитель игры — Дэвид Перель.

Погонять в Assetto Corsa Competizione на консолях можно будет уже сегодня. С другими консольными релизами этой недели можно ознакомиться в нашем списке. Пропускать игру с таким уровнем проработки не рекомендуем, особенно если вы страстный любитель погонять на машинах за сотни тысяч евро.

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