В московской подземке появятся 80 новейших поездов

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В этом году в метрополитене запустят еще минимум 80 поездов нового поколения «Москва». Их можно будет увидеть на пяти линиях столичной подземки: Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Некрасовской.

«Сейчас пассажиров метрополитена перевозят 175 инновационных составов на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Поезда “Москва” начали курсировать в 2017 году, но уже сейчас стали вторыми по распространенности в подземке. Они составляют более 20 процентов от эксплуатируемого парка поездов. Самыми массовыми поездами пока остаются “Номерные”, третье место занимают составы “Ока”», — заявил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Чаще всего поезда «Москва» можно встретить на платформах фиолетовой ветки — здесь ходит 72 таких состава. Это 75 процентов от общего числа поездов, которые перевозят пассажиров Таганско-Краснопресненской линии. Именно на этой ветке пустили первые поезда «Москва» в 2017 году.

Таганско-Краснопресненская — самая востребованная линия, суточный пассажиропоток здесь достигает 1,2 миллиона человек. Весной 2018-го инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

В поездах «Москва» есть сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, в вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В прошлом году в метро появились поезда «Москва» новой модификации («Москва-2019») с системой электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости поезда вплоть до его полной остановки возле платформы.

В обновленных вагонах над дверями также есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. В составах установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу.

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